وكيل «صحة الدقهلية»: متابعة مستمرة لسير عمل مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيامه بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرات في الإدارات ومسؤولي طب الأسرة، لمتابعة سير حملة 100 يوم صحة بالدقهلية بعد أيام من انطلاقها الأحد الماضي.

حملة 100 يوم صحة

وأوضح أن الحملة جاءت في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بالمتابعة المستمرة لحملة 100 يوم صحة بالدقهلية والتي انطلقت في المحافظة.

خدمات 100 يوم صحة بالدقهلية

وناقش «مكين» خلال الاجتماع، ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح ضرورة الوصول بتلك الخدمات للأماكن غير المخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدى توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة، وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فوراً وتلافي السلبيات بشكل فوري .

وأكد حرص مديرية الصحة بالدقهلية، ضرورة متابعة تسجيل الحالات على السيستم ومتابعة انتشار الفرق المتنقلة في المناطق المزدحمة وأماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية.ومضيفا سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية أو التأخر في التسجيل.

وانطلقت الحملة في كل الإدارات الصحية الخاصة بمديرية الصحة بالدقهلية، وقامت بالكشف على نحو 25 ألف مواطن في أولى أيامها ومنها:

- الإدارة الصحية بالمنصورة

- الإداراة الصحية بميت غمر

- الإدارة الصحية بأجا

- الإدارة الصحية بالسنبلاوين