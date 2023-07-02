«التنمية المحلية»: زراعة 7.7 مليون شجرة للحد من التغيرات المناخية

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن جهود ومبادرات ومشروعات الوزارة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى 30 يونيو 2023، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة نحو تبني مشروعات تساهم في التخلص من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي.

وأكد «آمنة» وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، الانتهاء من زراعة 7.7 مليون شجرة، بتكلفة قدرها 200 مليون، ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»، منوها بالعمل على مجموعة محاور في هذا الملف المهم مثل تنفيذ البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، وكذلك المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، منها استخدام الأتوبيسات الكهربائية في منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

التنسيق مع وزارة البيئة لبحث تشغيل مصانع التدوير الجديدة

وأكد آمنة أنّ الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لتحسين البيئة منها توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه، وشراء 1056 معدة جديدة بتكلفة قدرها مليارا جنيه تشمل «لوادر – سيارات قلاب – حفارات – سيارات مكبس – سيارات هوك ليفتر – جليدر» لدعم منظومة النظافة الجديدة، وشراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال رفع تراكمات تاريخية قدرها 2.3 مليون طن بتكلفة قدرها 360 مليون جنيه.

واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مؤكدا أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات المقبلة تبدأ من العام المالي الحالي 2022-2023 حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات، لافتا إلى أنه خلال العام المالي الماضي، تم الانتهاء من زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه؛ إذ تولت الوزارة توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العامين المقبلين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالي الحالي بالمحافظات، الذى يبلغ 2.7 مليون شجرة، إذ تمكن إقليم القاهرة الكبرى من زراعة 1.4 مليون شجرة، يليه أقاليم الصعيد بمليون شجرة، ثم القناة 284.4 ألف شجرة، والدلتا 268.2 ألف شجرة، والإسكندرية 122,4 ألف شجرة، مشيراً إلى اتخاذ المحافظات لكل الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي سيتم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا كأخشاب وثمار.