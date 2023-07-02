محافظ الغربية: استعدادات لتطوير القرى ضمن المرحلة الثانية بـ«حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وانتشار فرق النظافة بالشوارع والميادين، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير شوارع طنطا

وتفقد «رحمي» أعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة الداون تاون، كما تابع أعمال توسعة طريق طنطا المحلة، بهدف فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها تلك المنطقة على مدار سنوات.

كورنيش المحلة

كما تفقد محافظ الغربية، أعمال إنشاء كورنيش المحلة إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشوارع المدينة.

وقال «رحمي» إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بكافة المدن والأحياء، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ أعمال تطوير القرى ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.