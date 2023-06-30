مصرعا شابين غرقا داخل ترعة في طنطا أثناء الاستحمام

لقي شبين مصرعهما غرقا، أحدهما داخل ترعة القاصد، على طريق المرشحة، وآخر بالقرب من مساكن البترول بمنطقة الجلاء في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى انتشال الجثامين من قبل قوات الإنقاذ النهري، والتحفظ عليهما داخل مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع شابين

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شابين، أحدهما داخل ترعة القاصد المارة بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا، وآخر بمنطقة المرشحة، أثناء الاستحمام.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع أنس محمد مصطفى، 12 عاما، غرقا داخل ترعة القاصد، بالقرب من مساكن البترول بمنطقة الجلاء، ومحمد عادل محمد الششتاوي، 18 عاما، غرقا بالقرب من منطقة المرشحة بمدينة طنطا، حال نزولهما للاستحمام.

ندب مفتش الصحة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثامين، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهما، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثامين إلى ذويها.