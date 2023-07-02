المطربة نوال لـ«الوطن»: سعيدة بنجاح «مخصماك» وأتابع «الكوميكس» على الأغنية

وأعربت المطربة نوال، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنية «مخصماك» والتي طرحت مؤخرا وحققت نجاح كبير، مؤكدة أنّ النجاح فاق توقعاتها، وأنّها تتابع الكوميكسات التي صُنعت على الأغنية، وكذا ردود الفعل.

وقالت إنّها سعيدة جدًا بها، متمنية أن تستمر في تقديم أغاني جديدة تحقق نجاحات أكبر.

ويستضيف المذيع خالد عليش المطربة نوال، بعد غدٍ الثلاثاء في برنامجه «السكة أحلى»، الذي يذاع على إذاعة «ميجا إف إم» ضمن إذاعات راديو النيل، في الرابعة عصرا، وتتحدث نوال عن نجاح أغانيها الأخيرة منها «مخصماك» التي طرحتها دويتو مع المطرب مسلم، كما تتحدث عن أغنية «عينك» وكواليس كثيرة في مشوارها الفني.

كلمات أغنية مخصماك

وتقول كلمات أغنية مخصماك: «مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام».