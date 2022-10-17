خالد عليش يرثي المذيعة أسماء مصطفى: أحبت الخير للناس.. وصبرت على الابتلاء

رثى الإذاعي خالد عليش، المذيعة أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا خلال شهر نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع السرطان، قائلًا: «بقالي فترة بفتكرها وتيجي في بالي.. كانت فعلًا إنسانة طيبة وبتحب الخير للناس».

أسماء مصطفى كان عندها صبر ورضا على الابتلاء

ونشر خالد عليش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أسماء مصطفي توفاها الله من نوفمبر اللي فات.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وولادها على فراقها.. أما تعبت بشكل مفاجئ، أفتكر إني كلمتها كذا مرة في التليفون، وكان عندها صبر ورضا على الابتلاء».

نخلى بالنا من بعضنا الله يبارك لكم.. محدش عارف مين قبل مين

وأضاف خالد عليش، «أسماء مصطفى، كان كل همهما تشوف تقدر تساعدني إزاي في أي مشاكل عندي.. يا رب ابعد عن كل حبايبنا أي حاجة وحشة واحفظنا جميعًا ونخلى بالنا من بعضنا الله يبارك لكم.. محدش عارف مين قبل مين».

يذكر أنّ أسماء مصطفى، رحلت عن عالمنا في نوفمبر الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ كانت تُشارك في تقديم برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، فيما أصيب زملاءها بالوسط الإعلامي بحالة حزن شديد على وفاتها، وحضر عزاءها شخصيات عدّة، الإعلامية دينا عبدالكريم، والمخرج طارق العريان، والإعلامي حسام الدين حسين، ومريم أمين...وغيرهم.