خالد عليش يزور نجوم «كابيتانو مصر» بـ«طبق كنافة»: كنت زمان لاعيب

فاجأ الإعلامي خالد عليش لاعبي «كابيتانو مصر» خلال تواجدهم بالمعسكر، مصطحبا معه هدية لهم عبارة عن «طبق كنافة»، قائلا: «لما جبتلهم طبق الكنافة كان على سبيل الهزار، لأنهم تحت نظام غذائي قوي، كانوا ملتزمين ورفضوا تناول الكنافة أو الحلويات، وهو ما يدل على شطارتهم».

عليش: كنت أصغر ناشئ في الجيزة

وأضاف «عليش»، خلال تصريحات له ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، أنه كان يلعب كرة القدم عندما كان صغيرا، متابعا: «كنت أصغر ناشئ في محافظة الجيزة، وكنت بجيب الجون في الدقيقة 30 وكنت شاطر جدا».

وتابع: «أخذت جائزة الحزام الأخضر في البنتكور، ودي كانت جايزة مشهورة جدا، كنت لاعيب وبعمل حركات، وعندي علاقات بالوسط الرياضي قوية، وبادئ نفس بداية زين الدين زيدان ومبابي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامجا لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.