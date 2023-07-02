«التنمية المحلية» تستجيب لشكوى ابنة شقيق العقاد بعد سقوط نخلة في منزله

تلقت مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية، شكوى من عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد، بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحي مصر الجديدة في القاهرة، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي وسقوط أعمدة الإنارة.

التواصل مع المسؤولين بمحافظة القاهرة لحل الأزمة

ووجّه على الفور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع المسؤولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى؛ إذ قام حي مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسؤولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الأخرى برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائي وحل المشكلة.

ابنة شقيق العقاد تشكر وزير التنمية المحلية

ومن جانبها، تقدمت ابنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحي مصر الجديدة ومسؤولي مبادرة صوتك مسموع لسرعة التحرك والاستجابة للشكوى، كما توجهت عبير العقاد إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحي اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوى.