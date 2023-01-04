محافظ أسوان: تشكيل لجنة عليا لمعاينة منزل عباس العقاد.. ولا نية لإزالته

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تأكيدًا على اهتمام الدولة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء للمعاينة الميدانية لبيت العقاد.

لا توجد نية لإزالة منزل عباس محمود العقاد

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لإزالة منزل عباس محمود العقاد، «لكن هدفنا الترميم فقط، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة من أجل الحفاظ على بيت العقاد وتحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح».

زيارة ميدانية لمنزل عباس العقاد

وأوضح محافظ أسوان، أن تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمباني التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية، إذ قمت بزيارة ميدانية لمنزل عباس العقاد أكثر من مرة، الذي جرى إنشاؤه منذ عام 1948، على مساحة 220 مترا، بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من أرضي ودورين ولم يشهد أي أعمال إحلال وتجديد من قبل.