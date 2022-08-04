معاينة منزل عباس العقاد في أسوان تمهيدا لتحويله لمتحف ومزار ثقافي

عاينت اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعمارى المتميز، والمبانى غير الآيلة للسقوط، برئاسة الدكتور إسلام نوفل الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، بيت المفكر الراحل عباس محمود العقاد بمحافظة أسوان لسرعة التدخل العاجل من أجل ترميم ودعم المبنى كقيمة تاريخية، ومدى إمكانية تحويل الدور الأرضي منه إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح لرواد ومحبي التراث والثقافة والفكر والأدب.

المنزل لم يشهد أعمال إحلال وتجديد

يأتي ذلك تأكيداً لاهتمام المحافظة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء قيامه بزيارة ميدانية لبيت الأديب والمفكر الراحل بمناسبة الذكرى الـ 133 لميلاده.

وأوضح المهندس عبد الحاكم بشير مدير عام الإسكان بالمحافظة، تقديم كل التسهيلات لقيام اللجنة بالحضور لأسوان والمعاينة الميدانية لبيت العقاد، الذي أنشئ عام 1948 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد، بنظام الحوائط الحاملة، والمكون من دور أرضي ودورين، ولم يشهد أي أعمال إحلال وتجديد من قبل.

إعداد تقرير مفصل عن منزل العقاد

وأشار إلى أن اللجنة عقب قيامها بالمعاينة الميدانية لهذا المبنى التاريخى ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة الفنية، حيث لوحظ ظاهرياً وجود تصدعات للحائط الشرقي، مع بعض الشروخ بالجانب الغربي، إضافة إلى حدوث هبوط بالدور الأرضي.

وذكر «بشير» أن المحافظ اللواء أشرف عطية أجرى التنسيق اللازم مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على بيت العقاد، لكونه ضمن الإرث الفكري والأدبي والتراث المعماري، من خلال تكليف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

مبادرة «الناس لبعضهم»

على جانب آخر، وزعت مبادرة «الناس لبعضهم» بمحافظة أسوان 10 كراسى متحركة على عدد من الحالات، منها حالات مصابة بالشلل الرباعي، بجانب تسليم 50 مروحة كهربائية لعدد من الأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في حضور الدكتور عز الصادق منسق المبادرة.