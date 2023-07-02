عاجل.. السعودية تعلن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، بعد أن تعرض لأزمة صحية منذ أيام، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات حتى وافته المنية اليوم، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» قبل قليل.

موعد وجنازة الأمير طلال بن منصور

وأفاد الديوان الملكي أنه سيتم الصلاة على الأمير الراحل طلال بن منصور بن عبدالعزيز، اليوم بعد صلاة العشاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

يشار أن الأمير طلال بن منصور البالغ من العمر 73 عاما، ترأس نادي الاتحاد السعودي مرتين على مدار تاريخه، وهو في الفترة ما بين عامي 1974 و1981، ثم ترأسه للمرة الثانية بين عامي 1983 و1985، ويعتبر من أهم الرموز في تاريخ النادي.