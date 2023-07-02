مدحت تيخا يظهر بإطلالة غريبة في كواليس «الليلة الكبيرة» (صور)

يستكمل الفنان مدحت إسماعيل الشهير بمدحت تيخا، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «الليلة كبيرة»، والذي يقدم من خلاله شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.

كواليس شخصية مدحت تيخا

وظهر تيخا بكواليس العمل في أثناء تصويره أحد المشاهد، وهو يرتدي ملابس غريبة ويبدو عليه أنه سيقدم دور «مجذوب»، ولاقى ظهور تيخا في كواليس المسلسل إعجاب الجميع.

أبطال مسلسل الليلة الكبيرة

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف «إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض» ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي، ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي، ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل، ومصطفى يوسف، وهو من إخراج وسام المدني، ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.