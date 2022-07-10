مدحت تيخا عن تامر حسني في فيلم «بحبك»: «أحسن نجم اشتغلت معاه»

أشاد الفنان مدحت تيخا، بالعمل بجوار الفنان تامر حسني بطل فيلم «بحبك»، المعروض حاليًا في السينمات، مؤكدًا أنه أفضل فنان على المستوى الإنساني عمل معه، وأنه كان حريصًا على ظهوره على أفيش الفيلم وأيضًا التتر.

مدحت تيخا يشكر تامر حسني

وكتب مدحت تيخا، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «تامر حسني.. أنا لازم أقول قدام الناس كلها أنك أحسن نجم أنا اشتغلت معاه من الجانب الإنساني.. اختيارك ليا واهتمامك الكبير بيا في كل حاجة من أول أجري ودوري في الفيلم وشكلي على الأفيش واسمي في التترات، مفيش حد بيعمل كدة خالص إلا انت عشان كدة ربنا بيحبك لأنك فعلا إنسان عظيم ونضيف وبتعمل خير من قلبك بجد مش مجرد شو إعلامي».

وأضاف تيخا: «يعني اللي عملته معايا ممكن محدش يعرفه خالص، لو أنا مقولتش وبالرغم من كدة عملته معايا، وأنا دلوقتي بمحض إرادتي بقول للناس كلها أهو اللي عملته معايا عشان فعلا أنت تستحق أني أشكرك قدام كل الناس، أشكرك جدا يا حبيبي ربنا يوفقك ويسعدك وتحقق كل اللي نفسك فيه يارب وأكتر كمان بإذن الله».

قصة فيلم بحبك

فيلم «بحبك» تدور أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

والفيلم من بطولة كل من هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، شهد الشاطر وعالية راشد ومن تأليف وإخراج تامر حسني.