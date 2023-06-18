حسن الخلعي يستأنف تصوير فيلم «حمص وحلاوة» بعد نجاح «سطلانة»

يعيش الفنان حسن الخلعي حاله من النشاط الفني خلال هذه الفترة وذلك بعد نجاح أغنيه «سطلانة» الذي قدمها ضمن فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، وقد شارك معه في الغناء عددًا من نجوم الأغنية الشعبية منهم محمود الليثي، وعبدالباسط حمودة وحمدي بتشان.

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة لارتباطها باحتفالات النادي الأهلي بفوزهم بكأس الأمم الأفريقية للمرة الـ11 بعد رقص اللاعبين عليها، وتفاعل رواد السوشيال ميديا معهم.

«حمص وحلاوة» يجمع حسن الخلعي ومحمود الليثي بعد «سطلانة»

ويستأنف الخلعي خلال هذه الأيام تصوير فيلمه الجديد «حمص وحلاوة»، وقد يشارك به عددًا من النجوم منهم محمود الليثي وأمينة، وأحمد صيام وسامي مغاوري وأوكسانا، من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري ويتم طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وفقًا للبيان الصادر عنه.

كما يسجل الخلعي العديد من المشاريع الغنائية التي يحضرها خلال هذه الفترة لطرحها خلال صيف 2023.