الفنان على ربيع يلتقي طاهر محمد طاهر بعد احتفاله بـ«سطلانة»: دايما مكسر الدنيا

التقى الفنان على ربيع بلاعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، بعد تحقيق أغنية «سطلانة» نجاحا كبيرا خلال الأيام القلية الماضية، بعد استخدام «طاهر» في الاحتفال مع الفريق بفوزهم بدوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي.

على ربيع ينشر صورة من مقابلته مع طاهر محمد طاهر

ونشر على ربيع عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعته بطاهر محمد طاهر، وعلق عليها: «كده تمام ربنا يباركلك سطلانة لانااا ومبروك ودايما مكسر الدنيا»، ورد عليه طاهر قائلا: «حبيبي يا عالمي و دايما مكسر الدنيا وسطلانة لانا».

سطلانا أغنية فيلم «بعد الشر»

«سطلانا» هي الأغنية الدعائية لفيلم على ربيع الجديد «بعد الشر»، التي تدور أحداثه حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

وشارك في بطولة الفيلم ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، ملك قورة، وغيرهم.