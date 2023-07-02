طارق الشناوي: المتحدة أثرت الدراما وحررتها من مسلسلات الـ30 حلقة

أشاد الناقد طارق الشناوي، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النهوض بالدراما المصرية خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا أنها حرصت على إحداث حالة من الثراء والتنوع في طبيعة المسلسلات المقدمة.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك تطورًا في إنتاج الأعمال الدرامية من قبل الشركة المتحدة، وبها ثراءً وتنوعًا خاصة في جانب الأعمال الوطنية المميزة.

طارق الشناوي: الكوميديا اتجهت لمعالجة القضايا الاجتماعية

وأضاف: «الكوميديا أصبح بها توجه نحو القضايا الاجتماعية التي نعيشها ومعالجتها كذلك بشكل جذاب، مثل مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، الذي حقق نجاحًا ضخمًا، ومن ثم ما يحدث من تنوع درامي لا يستطيع أحد أن يُنكره».

طارق الشناوي يشيد بجهود المتحدة

وأوضح «الشناوي» أن «المتحدة» تحررت بنجاح مؤخرًا من مأزق المسلسلات ذات الـ 30 حلقة، خصوصًا التي يرتبط بها شهر رمضان، من خلال تقديم تنوع في عدد الحلقات ما بين الـ30 والـ15 حلقة، وكذلك الـ10 حلقات، بعد أن كان هناك معاناة لبعض الكتاب والمؤلفين واضطرارهم لملء مساحات بعض الأعمال على حساب ما يقدمه من مضمون، ولم يعد هناك التزام برقم «30» طالما لا يوجد ضرورة درامية لذلك.