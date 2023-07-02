ممنوع تمثيل الغرق.. 5 تعليمات من «مصايف الإسكندرية» للمصطافين (صور)

قدمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، 5 تعليمات للمصطافين خلال وجودهم على شواطئ الإسكندرية في فترة الصيف وذلك كنتيجة لما تم رصده خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من بعض مخالفات المواطنين أو الأخطاء التي وقعوا فيها، ما تبعه إصدار تعليمات واضحة لكل من يرغب القدوم إلى شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بها من أجل قضاء وقت ممتع دون أي مشكلة أو خطورة على الحياة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أهم 5 تعليمات من مصايف الإسكندرية للمصطافين خلال فترة صيف 2023 لقضاء مصيف ممتع دون غرق أو مشاكل.

ممنوع تمثيل الغرق على الشواطئ

- تمثلت أول التعليمات في منع تمثيل الغرق، وذلك بعدما رصدت الإدارة عملية تمثيل لمواطن بأنه يغرق في شاطئ إسحاق حلمي خلال أيام العيد وعند الوصول له تبين إنه كان يمزح مع أصدقائه وهو ما تبعه تعنيفه بشدة نظرا لخطورة الموقف مما قد يسبب هلع لرواد الشاطئ بالإضافة للحفاظ على تركيز فرق الإنقاذ للتعامل مع أي حالات غرق حقيقية.

اتباع تعليمات رجال الإنقاذ

- الاستماع لرجال فرق الإنقاذ على الشواطئ والسؤال عن أماكن النزول الآمنة في كل شاطئ وحدود السباحة.

ممنوعات على شواطئ الإسكندرية

- سيتم ضبط من يصطحب مواد مخدرة أو كحولية في شواطئ الإسكندرية على أن يتم إعدامها بمعرفة المفتشين أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظا على الآداب العامة للشاطئ.

عدم الخروج بملابس البحر

- عدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر أو بملابس غير لائقة إلى الشارع، حيث يعمل رجال الشواطئ على منع العديد من الرواد الخروج بهذا الشكل وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ لارتدائهم الملابس اللائقة للسير بها في الشارع احتراما للآداب العامة للطريق.

الاهتمام بالأطفال على شواطئ الإسكندرية

- التنبيه على الأسر بضرورة التركيز مع الأطفال بالتحديد في فترات الازدحام، تجنبا لفقدان أي طفل، وفق حالة الفقدان يتم التوجه سريعاً إلى مسؤول الشاطئ للنداء بمكبرات الصوت والبحث عن المفقود.