رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية.. ممنوع نزول البحر

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شواطئ غرب الاسكندرية رفعت الرايات الحمراء لتحذير للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج، بينما رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي ما يعني النزول الآمن بها.

وأضاف «عبد الرازق»، في بيان اليوم، أنه تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل على كل شواطئ الإسكندرية، والتشديد أكثر في نطاق غرب الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج، إضافة إلى تواجد عمال أبراج المراقبة، وتكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمُسعفين ومنع نزول البدالات.

التشديد على الالتزام بتعليمات المنقذين

وأكد رئيس الإدارة، أنه يتم متابعة تحذيرات الأرصاد يومياً لمضاعفة التحذيرات بالشواطئ خلال رفع الراية الحمراء، لتنبيه المواطنين بالطريقة الآمنة للنزول، بالتزامن مع توافد المواطنين على الإسكندرية في إجازة عيد الأضحى المبارك.

رايات البحر في الإسكندرية

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن رفع الراية الحمراء تعني خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر، إلا وفقا لضوابط الإنقاذ، لذا فإنه يجب تنفيذ تعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.