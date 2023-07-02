تحالف الأحزاب المصرية: 3 يوليو 2013 يوم العبور الثاني لمصر بعد انتصار أكتوبر

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن يوم 3 يوليو2013 يوم النصر الثاني لمصر، إذ تخلصت فيه البلاد من حكم الجماعة المستبد المنغرس تحت عباءة الدين.

تحالف الأحزاب المصرية

وأوضح المهندس تيسير مطر في تصريحاته لـ«الوطن»، عن يوم 3 يوليو 2013 أنه يعد الانتصار الثاني لمصر بعد انتصار أكتوبر عام 1973 إذ ظهر فيه مدى قوة التلاحم بين الجيش و الشعب لردع ودحر أعداء الوطن اللذين تآمروا عليه وتستروا بعباءة الدين للوصول لسدة الحكم بدعم من دول خارجية تسعى منذ زمن للاستيلاء على مقدرات الشعب المصري.

يوم 3 يوليو 2013

وتابع الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية قائلا: «بيان 3 يوليو عام 2013 الذي تضمن خارطة طريق معبرة عن إرادة الملايين المحتشدة بالميادين أثبت وأكد مدى قوة العلاقة بين الجيش والشعب وأنها مغروسة بطابع فطري منذ القدم والتي كانت كما ساند الشعب الجيش خلال حرب أكتوبر 1973».

واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه مؤكدا أن التاريح المصري سيتوقف كثيرا عند هذا اليوم كونه يوم انهيار المخططات الغربية ضد الوطن وضياعها.