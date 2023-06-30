تحالف الأحزاب المصرية يشيد بكلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو: أيقظت الهمم

أشاد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها للشعب بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي أكد خلالها أن الجيل الحالي هو الأقدر على تحمل المسؤولية.

ثورة 30 يونيو

وقال المهندس تيسير مطر في تصريحاته لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للشعب في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة أحيت وأيقظت أيام الثورة الكامنة في عقول المصريين والتي استطاعوا خلالها أن يصححوا طريق سفينة الوطن نحو المسار الصحيح وذلك بعد عام من حكم الجماعة الإرهابية التي اتخذت الدين شعارا لها للسيطرة وتنفيذ مخططاتها الشيطانية لا سيما التي استهداف الهوية المصرية.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا: «حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته عن الجيل الحالي وتأكيده على أنه هو الأقدر على تحمل المسؤولية يؤكد مدى قناعته به وأنه على قناعة بإمكانات الشباب، العمود الفقري للمجتمع».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه مهنئا الشعب المصري بحلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ودعيا كافة طوائف الشعب بالالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال نصر الثورة وتشييد المشروعات القومية.