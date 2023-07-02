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قائمة الجامعات الروسية المعتمدة في مصر.. تضم 6 تخصصات مختلفة

كتب:

أحمد أبوضيف
08:26 م | الأحد 02 يوليو 2023
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الوزارة أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبلها ومن المجلس الأعلى للجامعات، للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، لافتة إلى أنه يجري تحديثها بشكل مُستمر، ومنها قائمة بـ الجامعات الروسية المعتمدة في مصر، مشيرة إلى أنها متاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. 

الجامعات الروسية المعتمدة في مصر

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على قوائم الجامعات الروسية المعتمدة في مصر، وعددها 78 جامعة، تضم 6 تخصصات مختلفة في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

تحذير للطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية

وتابعت المصادر، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور، التواصل مع الوزارة  أو الاطلاع على المواقع اٌلإلكترونية، للتأكد من المؤسسات المعتمدة حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، موضحة إثبات اعتماد الجامعات من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، ولن تُصدر الجامعات قوائم بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية المُعتمدة وغير المُعتمدة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.