مصادر بـ«التعليم العالي»: نسب زيادة أسعار الجامعات الخاصة تحددها كل جامعة

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، إنّ أسعار الجامعات الخاصة 2023 أعلنت من قِبل الجامعات سواء على المواقع الرسمية الخاصة بها أو عن طريق الجامعات ذاتها للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي الجديد سواء من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 أو الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

أسعار الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنّ نسب زيادة أسعار الجامعات الخاصة 2023 أمر متروك للجامعات، ويخضع لمبدأ العرض والطلب، موضحة أنّ هناك عددًا من الجامعات أعلنت زيادة بنسبة لا تتعدى 10% عن العام الماضي.

وتابعت المصادر بأنّ الجامعات تواصل حاليًا أعمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقًا لقواعد التنسيق التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.