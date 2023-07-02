«إكسترا نيوز» ترصد جهود تطوير منظومة التعليم العالي خلال 10 سنوات

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا يكشف جهود تطوير منظومة التعليم العالي في 10 سنوات داخل الدولة المصرية.

20 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية

وذكر التقرير، أن تطوير منظومة التعليم العالي شمل إنشاء وبدء الدراسة في 16 جامعة أهلية، وارتفع عددها إلى 20 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت جهود تطوير منظومة التعليم العالي، إبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية، وطرح برامج دراسية بشهادات مزدوجة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتجهيز معامل وورش الجامعات بأحدث الوسائط التكنولوجية.

برامج دراسية

وتضمنت الجهود، تقديم تجربة تعليمية متميزة عبر تدريب الطلاب عمليا وتطبيقيا، وتعد الجامعات الأهلية جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتقدم برامج دراسية تواكب أحدث النظم العالمية.