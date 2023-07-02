الجامعات الأهلية 2023.. برامج دراسية حديثة تواكب سوق العمل

اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف تخصصاتها وإتاحة جميع البرامج الدراسية المؤهلة لسوق العمل إقليميا ودوليا، وهو ما نشاهده الآن في إنشاء منظومة الجامعات الأهلية 2023، وما وصلت إليه من تقدم في جميع المجالات واحتوائها على الكليات التي تسعى في النهاية إلى إخراج كوادر متميزة تلبي متطلبات سوق العمل وتؤسس لوظائف المستقبل.

الجامعات الأهلية 2023: طفرة بمختلف المجالات

وأكدت وزارة التعليم العالي، وفقا لتقرير صادر عنها، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه في إطار التطور الكبير بمختلف المجالات، شهد القطاع إنشاء وبدء الدراسة في 16 جامعة أهلية خلال الفترة الماضية، بجانب عقد شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة بمختلف التخصصات العلمية، وطرح برامج دراسية بشهادات مزدوجة، والاستمرار في إتاحتها بما في ذلك البرامج المقرر وجودها في تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

معامل الجامعات الأهلية

وأكدت الوزارة، أن الجامعات الأهلية 2023، تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بجانب التجهيزات المختلفة من معامل وورش مجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.