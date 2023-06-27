مراكز شحن وأرقام الطوارئ لخدمة مشتركي «مياه الشرب» خلال عيد الأضحى

نشرت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج والقليوبية أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسؤولي مراكز شحن للعدادات مسبقة الدفع بكل مركز من مراكز المحافظتين على أن تعمل تلك المراكز في الفترة من الـ10 صباحًا حتى الـ5 عصرًا في جميع المراكز خلال إجازة عيد الأضحى في الفترة من اليوم وحتى الاثنين 3 يوليو 2023.

إرسال الشكوى على موقع الشركة الألكتروني

وقال حسن محمود، مدير إدارة الخط الساخن في شركة مياه الشرب، والصرف الصحي في سوهاج إنّ الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg؛ لبحثها وحلها على الفور.

الدفع الإلكتروني فوري

وقال المحاسب نبيل عبدالعليم رئيس القطاع التجاري بالشركة، إنّه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فوري في أي وقت ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

أرقام تليفونات الطوارئ والأعطال في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، أرقام الطوارئ والأعطال بجميع الفروع والإدارات خلال فترة عيد الأضحى، يُمكن للمواطنين الاتصال بها خلال أيام العيد.

وتتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية البلاغات، وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو 01200288882 من التليفون المحمول لشكاوى المياه والصرف الصحي.