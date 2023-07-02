ضبط 10 أطنان سكر داخل شكائر مجهولة المصدر بمضرب أرز في الغربية

تمكنت حملة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط مضرب أرز عثر بداخله على 10 أطنان سكر معبأ داخل شكائر مجهولة المصدر، كما جرى ضبط 200 علبة سجائر مسرطنة داخل محل بيع مواد غذائية، وتحرير 10 محاضر عدم إعلان سعر.

حملات تفتيشية مفاجئة

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة نفذتها المديرية، وتمكنت من ضبط مضرب أرز بإحدى قرى مركز طنطا لحيازته كميات وقدرها 10 أطنان، سكر شكائر مجهولة المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجمهورية.

مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأضاف لـ«الوطن» أنه أثناء المرور على المحال والأسواق بمدينة طنطا جرى ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 200 عبوة، وأيضا ضبط سجائر مسرطنة بكمية قدرها 200 علبة سجائر، كما جرى ضبط محل لبيع السجائر وإجراء محاولة شراء لعدد واحد قاروصة سجائر كيلو باترا بوكس لقيامه ببيع أزيد من السعرالرسمي مبلغ وقدره 200 جنيه، تم تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.