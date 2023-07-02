تحرير محضر لعدد من طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد لاصطحابهم هواتف

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تحرير محضر لعدد من طلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة وذلك لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان أثناء أدائهم امتحان مادة التاريخ اليوم الأحد.

تحرير محضر لطلاب الثانوية العامة

وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان، أنه تم تحرير محضر لبعض طلاب الثانوية العامة، اليوم، وذلك لضبط أجهزة هواتف محمولة بحوزتهم خلال أداء امتحان مادة التاريخ.

اجراءات تفتيش مشدده للطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم التأكيد على تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة داخل اللجان، وعدم التهاون مع أي وقائع مشابهة من شأنها عرقلة سير الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والشفافية في النتائج النهائية.

تهيب تعليم الوادي الجديد لطلاب الثانوية العامة بعدم اصطحاب التليفون المحمول

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تهيب بطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حظر اصطحاب الهواتف داخل اللجان؛ حرصًا على مستقبلهم.