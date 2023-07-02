إصابة طالبين ومراقب بالإعياء في امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية بالمنيا

أصيب طالبان ومراقبا بالإعياء وأثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية في لجان مركزي بني مزار ومغاغة بشمال محافظة المنيا.

إصابة طالبين أثناء الامتحانات

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إخطارا بإصابة طالب وطالبة ومراقب بالإعياء خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مركزي بني مزار ومغاغة.

وأُصيب الطالب محمد أحمد راضي، البالغ من العمر 18 عامًا، بحالة مرضية وهبوط في لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قليني الثانوية بنين في مدينة مغاغة، في حين تعرضت الطالبة ميرنا عدلي وهبة، البالغة من العمر 18 عامًا، للإعياء في لجنة امتحانات مدرسة التعليم الأساسي في مدينة بني مزار.

إصابة مراقب في مغاغة

كما تعرض المراقب إسماعيل ربيع شلقامي، البالغ من العمر 44 عامًا، لأزمة مرضية في لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عويس الابتدائية بمدينة مغاغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم تحرير ثلاث محاضر بالوقائع الثلاثة.