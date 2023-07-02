إصابة ملاحظ وطالبين بإعياء في لجان الثانوية العامة بالقليوبية

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الأحد، نقل ملاحظ وطالبين إلى المستشفى، أصيبوا بحالات إعياء داخل لجان امتحاني الفيزياء والتاريخ.

تفاصيل نقل ملاحظ وطالبين بالثانوية للمستشفى

وأوضح بيان غرفة عمليات القليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، أن الغرفة تلقت إخطارات بإصابة ملاحظ وطالبين بينهم طالبة بحالات مرضية، ونقلهم للمستشفى وهم الملاحظ «كريم م» أصيب بغيبوبة سكر في لجنة الشهيد راضي الزياني بالخانكة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، والطالب «عبد الحليم م» مدرسة الشهيد محمد كمال الأكشر بطوخ، وتم نقله للمستشفى إثر إصابته بحالة مرضية طارئة.

كما نقلت الطالبة «رحاب م» من مدرسة الشهيد محمد نجيب الحارثي الثانوية بطحلة، إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها؛ لإصابتها بحالة ضيق تنفس، وتحسنت حالة المصابين جميعا بعد تلقي العلاج.

485 حالة غياب بالنايوية العامة في القليوبية

وأضاف البيان أنه تم رصد 345 حالة غياب في امتحان الفيزياء الشعبة العلمية ورصد 140 حالة في التاريخ الشعبة الأدبية بإجمالي 485 حالة في امتحانات اليوم.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عقب أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، إذ أكد البعض أن امتحان الفيزياء كان جيدا وبه بعض النقاط للتفكير، فيما اشتكى آخرون من ضيق الوقت المقرر وانه لا يتناسب مع طبيعة الامتحان، بينما فيما عبر طلاب الشعبة الأدبية عن فرحتهم بعد أداء امتحان التاريخ الذين أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط.