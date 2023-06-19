تعليمات للفنادق لتجنب تعرض النزلاء لحوادث سمك القرش.. تعرف عليها

شدد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على ضرورة التزام كل الفنادق بضوابط السلامة والإنقاذ على الشواطئ، وذلك في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من حادث هجوم سمكة قرش على أحد السائحين بمدينة الغردقة، لافتا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالضوابط الفنية وتعليمات السلامة في الشواطئ.

تطبيق معايير السلامة

وأهاب عاقل، خلال المنشور الدوري الذى أرسلته اليوم غرفة المنشآت الفندقية إلى كل فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، ضرورة تطبيق معايير السلامة والتى يأتى على رأسها ما يلي:

1- الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج.

تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش

2- تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى قد تؤدي لتعريض حياة السائحين للخطر كالسباحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

3- ضرورة وضع لافتات للتنبيه المشدد علي السائحين بحظر إلقاء أي مخلفات أو بقايا أطعمة في المياه بغرض إطعام الأسماك، حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذى يترتب عليه تعرض السائحين للخطر.

4- في حال ظهور سمكة القرش بأى منطقة يجب إخلاءها فوراً من ممارسة السباحة مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير الي ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

5- التأكيد على النزلاء بالابتعاد عن السباحة في الأماكن المحظورة.

6 - التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شواطىء الفندق.

7-التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة لسرعة إنقاذ السائحين في حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش.

8- التأكد من حصول منقذي الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية وذلك بالتعاون مع مراكز الغوص.

9- الابتعاد والإبلاغ عن أي عملية صيد يتم ملاحظتها بالقرب من شاطئ الفندق، خاصة وأن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.