نموذج محاكاة امتحان الإستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. اختبر معلوماتك مع «الوطن»

يترقب طلاب الثانوية العامة، امتحان الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» لشعبة علمي رياضة، المقرر عقده الثلاثاء المقبل، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة، المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، اختبار مستواهم في مراجعة المادة قبل الامتحان، عن طريق الإجابة على نموذج محاكاة لامتحان مادة الرياضيات «الإستاتيكا» للثانوية العامة، استعدادًا للامتحان الثلاثاء المقبل.

وتنشر «الوطن» نموذج أسئلة وإجابات لمادة الرياضيات «الإستاتيكا» للثانوية العامة، بحسب محمد غبور، خبير الرياضيات.

نموذج محاكاة امتحان مادة الرياضيات «الإستاتيكا» للثانوية العامة