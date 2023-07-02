طلاب الثانوية العامة عن امتحاني التاريخ والفيزياء: الأسئلة واضحة ومباشرة

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة 2023 في المحافظات، اليوم الأحد، حول امتحاني الفيزياء لشعبة العلمي، والتاريخ لشعبة الأدبي، فبينما خيّمت حالة من الفرحة والارتياح على طلاب «العلمي» بسبب سهولة امتحان الفيزياء، اختلفت آراء طلاب «الأدبي» حول امتحان التاريخ، فهناك من أيّد سهولته وهناك من اشتكى من صعوبة بعض النقاط.

امتحان الفيزياء عيدية العيد في الفيوم

في الفيوم، ارتسمت الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة «علمي»، موضحين أنّ الوقت كان كافيًا جدًا للإجابة على أسئلة مادة الفيزياء، بينما اشتكى طلاب شعبة «أدبي» من طول الامتحان وحاجته إلى وقتٍ أكبر.

وقالت مي محمد طالبة بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، لـ«الوطن»، إنّ امتحان الفيزياء كان بمثابة عيدية العيد، فالأسئلة كانت سهلة ومباشرة والوقت كان كافيًا للإجابة، كما أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك أتاحت لهم وقتًا كبيرًا للمذاكرة والمراجعة، وهو ما سهل الامتحان عليهم.

الفيزياء أنستهم صدمة الكيمياء

وأشارت سارة محمود، طالبة بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، إلى أنّ سهولة امتحان الفيزياء اليوم جعلتهم ينسون صدمتهم وحزنهم بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، داعيةً أن تأتي الامتحانات المتبقية سهلة وترسم البهجة على وجوههم مثل اليوم، لتتويج تعبهم وتعب أسرهم معهم.

على جانب آخر تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان مادة التاريخ، وأوضح محمد محمود، أنّ امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، كما أنّه كان يضم بعض النقاط الغامضة التي تم وضعها ربما لتمميز الطالب المتفوق من المتوسط، وذلك على الرغم من أنّهم ذاكروا وراجعوا المادة جيدًا خلال أجازة العيد.

أسئلة سهلة ومباشرة

وفي محافظة الغربية، قالت هند الزغبي، طالبة بالشعبة العلمية، إن امتحان مادة الفيزياء كان سهلا مقارنة بامتحان الكيمياء، وأن الأسئلة كانت مباشرة ومن المنهج المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط.

واضافت مي محمد، طالبة بالشعبة الأدبية، أن امتحان مادة التاريخ رغم أنه كان طويلاً في الأسئلة لكنها كانت واضحة وسهلة، وفي مستوى الطالب المتوسط.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وفي القليوبية، أوضح عبد الرحمن محمد الطالب بالشعبة الأدبية في بنها لـ«الوطن»، أن الوقت كان مناسبا لامتحان التاريخ، والأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وإن كان به بعض النقاط لقياس مستوى الطلاب المتفوقين.

وقالت آلاء أسامة الطالبة بالشعبة العلمية، من بنها، لـ«الوطن»، إن امتحان الفيزياء غير مناسب للوقت، لكن الأسئلة أسهل كثيرا من امتحان الكيمياء.

أسئلة التاريخ مباشرة

وفي محافظة دمياط، قالت جومانا محمود، الطالبة بشعبة علمي علوم، أمام لجنة مدرسة اللوزي الثانوية بنات، إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن به عدد من النقاط الصعبة التى تحتاج إلى وقت أطول، ولكن الامتحان في مجمله مناسب.

وقالت بسملة رضوان، الطالبة بمدرسة اللوزي الثانوية بنات بالشعبة الأدبية، إن امتحان التاريخ كان في مجمله بسيطا ومباشرا ومستواه في مستوى الطالب المتوسط، ولكن كان به أسئلة غير مناسبة للوقت ويحتاج إلى وقت أطول نظرا لكثرة الاسئلة التى تحتاج إلى تفكير.

أسئلة للطالب المتفوق

وفي محافظة أسيوط، أكدت مي عبدالمنعم، الطالبة بالقسم العلمي بمدرسة النيل بمدينة أسيوط، إن امتحان مادة الفيزياء تضمن أسئلة في مستوى الطالب الذكي وتحتاج إلى وقت كبير لآداء الامتحان، وفي المجمل الامتحان في متناول جميع الطلاب، لأن الأسئلة مباشرة ويستطيع الطالب المتوسط حلها بكل سهولة.

وقالت نسمة علي، الطالبة بالقسم الأدبي بمدرسة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط، إن امتحان مادة التاريخ به جزائيات كثيرة غير مفهومة، ولا يستطيع الطالب حلها، وتحتاج وقتا طويلا للتفكير والحل، ولكن باقي أسئلة الامتحان واضحة وسهلة.