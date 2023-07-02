رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الفيزياء 2023: «عوّض الكيمياء»

رصدت عدسة «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الفيزياء 2023، الذي أداه الطلاب اليوم الأحد، باللجان ورقيًا بالبابل شيت، بنسبة 85% أسئلة موضوعية و15% أسئلة مقالية، بنظام «الأوبن بوك» حيث يتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم للطلاب قبل بدء الامتحان بدقائق.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الفيزياء 2023

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الفيزياء 2023، وصف محمد باسم، بالصف الثالث الثانوي، أن امتحان مادة الفيزياء، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبه بعض النقاط البسيطة التي تحتاج لتفكير، مؤكدين أنّ الوقت كان مناسبا للإجابة على جميع الأسئلة.

وقالت نورهان الطالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الفيزياء كان تعويضًا عن امتحان الكيمياء، على الرغم من وجود بعد التركات البسيطة، واشتمل على 5 أسئلة تحتاج إلى تفكير ومخصصة للطلبة المتميزين إلا أنه أفضل من امتحان الكيمياء.

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.