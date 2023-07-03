أعراض وأسباب الإصابة بمرض النقرس.. دليل كامل من هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية، دليلا إرشاديا لمرض النقرس، موضحة أن مرض النقرس هو صورة من صور التهاب المفاصل، ويتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم وإحمرار عند لمس أحد المفاصل، أو أكثر، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.​

ماهو مرض النقرس؟

وتابعت هيئة الدواء، قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما يكون هناك إحساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.

​أعراض مرض النقرس وسبب الإصابة بيه

وأضافت هيئة الدواء فيما يتعلق بأعراض النقرس، أن أعراض النقرس تظهر وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة عليها ومنع تفاقمها.​

وكشفت هيئة الدواء أسباب الإصابة بمرض النقرس، «السبب الرئيسي للإصابة بمرض النقرس هو النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، الذي يزيد من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس».

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة.

وتابعت تهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي الشركات على الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية الصنع غير الحاصلة على شهادات جودة، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة وتوضيح كيفية تجنبها.

وأضافت من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات المحلية والأدوية.