اقرأ غدا في عدد «الوطن»| توثيق بالصور.. جرائم الإخوان ضد المصريين

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«التنظيم»: يا نحكمكم.. يا نقتلكم

«الوطن» توثّق بالصور جرائم الإخوان ضد المصريين

الصفحة الثانية

يا نحكمكم يا نقتلكم

إرهاب ضد الدولة.. وإرهاب ضد الناس

قادوا حربا شرسة ضد أقسام الشرطة والكمائن ومديريات الأمن لكسر المنظومة الأمنية

الصفحة الثالثة

أشهروا السيوف والمولوتوف والقنابل والرصاص في وجه الشعب.. «نحمل الدمار لمصر»

الصفحة الرابعة

تعطيل حركة الحياة

خططوا لتنفيذ سيناريو شل «القاهرة الكبرى» من خلال قطع الطرق وإغلاق الميادين

الصفحة الخامسة

استهداف القوة الناعمة

أشعلوا الجامعات ودمروا المتاحف وهيئات الثقافة وحاولوا إسكات صوت الإعلام والصحافة

الصفحة السادسة

اعتداء على بيوت الله

أحرقوا الكنائس والأديرة واعتدوا على الأقباط لتأجيج الفتنة الطائفية

وحتى المساجد لم تسلم من إرهابهم

الصفحة السابعة

شهيد بيسلّم شهيد

شهداء مصر يقدمون حياتهم ثمنا لاستقرار البلاد

والمصريون يودّعونهم باعتزاز وإجلال: «لن ننساكم»

الصفحة الثامنة

وانتصرت إرادة مصر

البيان التاريخي في 3 يوليو: لا إخوان بعد اليوم

بيان 3 يوليو.. دموع الفرحة