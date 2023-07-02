لجنة من «الصحة» ترصد الأمراض المعدية في 4 منشآت صحية بمطروح

تابعت لجنة من وزارة الصحة، الأمراض المعدية في بعض المستشفيات بمحافظة مطروح، من خلال المرور عليها والوقوف على وضع كل مستشفى، وزيارتها ميدانياً بحضور قيادات من مديرية الصحة بمطروح.

وكيل صحة مطروح يلتقي مدير عام الإدارة العامة للوبائيات

واجتمع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الأحد، بلجنة وزارة الصحة تضم الدكتورة منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة والدكتورة إنجي نشأت عضو الإدارة العامة للأمراض المعدية بالوزارة لبحث إيجابيات وملاحظات جولة مرور فريق الوزارة على منشآت المحافظة.

متابعة 4 مستشفيات ومنشآت صحية في مطروح

وزارت اللجنة برئاسة الدكتورة منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة والدكتورة إنجي نشأت عضو الإدارة العامة للأمراض المعدية يرافقها الدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي بمديرية صحة مطروح والدكتور شادي شاهين مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية ومسئول ترصد المديرية بعض المنشآت الصحية، وجرى متابعة أعمال الترصد بمديرية الصحة بمطروح، والإدارة الصحية بمطروح، ومستشفى مطروح العام، ومستشفى الأطفال التخصصي، ‏ومراجعة التطابق بين سجل ترصد الأمراض المعدية والبرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية ومراجعة اكتمال البيانات والتقصيات الوبائية.

مراجعة غرفة الطوارئ الوقائية بمطروح

كما جرى المرور على مكتب صحة أول مطروح، ومراجعة أعمال المواليد والوفيات وغرفة الطوارئ الوقائية، وخلال اللقاء أثنت الدكتورة منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة على جودة ودقة أعمال الترصد داخل منشآت المحافظة.