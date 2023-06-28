وكيل «صحة مطروح» يتابع حالة مصابي حادث الطريق الساحلي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، حالة مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، في مستشفى الضبعة المركزي، وانتقل ميدانيا للوقوف على الاستعدادات بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الخدمات الصحية للمصابين.

حادث طريق الإسكندرية مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إن غرفة عمليات مديرية الصحة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام بوابة 4 لمحطة الطاقة النووية، حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى، ونقل 4 مصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الخدمات العلاجية المناسبة.

حجز حالتين بالعناية المركزة

وتابع وكيل صحة مطروح بشكل مباشر، تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين ميدانيا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة، وتم حجز حالتين في العناية المركزة، كما تأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة العناية المركزة، لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

دعم طبي ونفسي للمصابين

ورافق وكيل الوزارة أثناء متابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث، الدكتور محمد عبد الظاهر، مدير مستشفى الضبعة، وجار حاليا تقديم جميع أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.