القصة الكاملة لانهيار منزل في أشمون.. مصرع زوجين وإنقاذ طفل رضيع

نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة المنوفية في انتشال طفل يبلغ من العمر 20 يوما من أسفل أنقاض المنزل المنهار في قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون، وهو الحادث الذي تسبب في مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين من أفراد الأسرة نتيحة انهيار جزئي لمنزل مبني بالطوب اللبن والخشب.

إزالة باقي المنزل المنهار في أشمون

وقررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنوفية، تنفيذ إزالة لباقي المنزل المنهار في قرية أبو عوالي بمركز أشمون لكي لا يعرض حياة المواطنين للخطر، كما تم توفير مسكن لأفراد الأسرة لنقلهم إليه بعد انهيار منزلهم.

وفور تلقي بلاغ بانهيار جزئي للمنزل المنهار بقرية أبو عوالي بمركز أشمون، انتقل خالد النمر رئيي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وعدد من القيادات التنفيذية، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي، كما تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي ووضعهم تخت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل انهيار منزل بقرية أبو عوالي في المنوفية

وأكد مصدر مسؤول في الوحدة المحلية بأشمون، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن المنزل قديم ومتهالك وكان مقام علي مساحة قيراط، ومبني بالطوب ومعرش بالأخشاب، مؤكداً أن كافة القيادات التنفيذية والأمنية انتقلت إلي مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، كما صدر قرار بإزالة باقي المنزل حفاظاً علي سلامة المواطنين.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، في قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع زوجين وإصابة اثنين في إنهيار منزل بقرية أبو عوالي بدائرة المركز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.