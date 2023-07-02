رفع 49 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم في المنوفية خلال شهر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال شهر يونيو الماضي تم الانتهاء من رفع أكثر من 49 ألفا و599 طنا من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات لرفع تراكمات القمامة في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة، لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال، ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحال التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

محافظ المنوفية يوجه بالتواجد الميداني في الشوارع

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع، وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.