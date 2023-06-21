نتائج البيام 2023 بالجزائر.. نسبة النجاح كبيرة مقارنة بالعام الماضي

يحاول آلاف الطلاب وأولياء أمورهم في جمهورية الجزائر الوصول إلى نتائج البيام لعام 2023 بعد انتهاء امتحانات المرحلة المتوسطة، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن النتائج سيتم رفعها عندما تعلن الإدارات التعليمية الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعتها، حيث أدى الطلاب الاختبارات وسط تشديد المراقبة والوعيد بالعقاب لمن يحاول الغش، وجاءت نسب النجاح كبيرة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

نتائج البيام 2023 بالجزائر

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج البيام 2023 بالجزائر، بحسب الوزارة، في الساعة الرابعة مساء على الموقع الإلكتروني للبيام، وهو الموقع الوطني الذي يقدم خدمات عدة في مجال العلم والتعليم، وستكون إمكانية الحصول على النتيجة سهلة، ولكن يجب على الطالب تسجيل البيانات الخاصة به أولاً، حتى يمكنه الحصول على نتيجته.

خطوات معرفة نتائج البيام 2023 بالجزائر

يجب عليك معرفة طريقة نتائج البيام 2023 بالجزائر، والتي ستكون عن طريق الدخول أولًا على موقع وزارة التربية والتعليم في الجزائر، ثم تسجيل الدخول على منصة الديوان الوطني البيام، والبدء في كتابة البيانات المطلوبة، ثم يجب أن يراعي الطالب كتابة البيانات بشكل صحيح، منها الاسم، رقم الجلوس، وتاريخ الميلاد، وينقل المستخدم الرمز المرئي في مكانه الصحيح، ويجب أيضًا تحديد المرحلة التعليمية التي تقيد بها، واختيار أيقونة إعلان النتيجة، وبعد لحظات قليلة يتم ظهور النتيجة بشكل مفصل، ويوضح الموقع درجات المواد الدراسية التي حضرها الطالب.