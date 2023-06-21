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خطوات الحصول على نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور بالسعودية

كتب:

منى سعيد
11:06 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
نظام نور

نظام نور

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور 1444 في عدة إدارات تعليمية، خاصة بعد انجاز الطلاب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.

فيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور 1444، وفق المعلن من وزارة التعليم، التي جاءت على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور

وحتى تتمكن من استعلام عن نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور يجب اتباع الخطوات الآتية: 

الدخول على موقع نظام نور التعليمي، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

يحتاج الدخول عن طريق تسجيل الدخول باسم ولى الأمر، والرمز السري الخاص بحساب ولي الأمر أو الطالب.

إذا كنت سجلت الدخول باسم ولي الأمر فيجب تحديد اسم الطالب الذي تحتاج للحصول على نتيجة الهاتف.

ثم الضغط على خيار نتائج الطلاب، وطباعة النتيجة بالتفصيل.

خطوات استخراج شهادة الطالب

بعد الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثالث عبر نظام نور، يمكنهم طباعة شهادة الطالب كالآتي:

بعد الدخول إلى موقع نظام نور

قم بالبحث عن خدمة طباعة الشهادة المرغوبة

بعد ظهور النتيجة، اختيار الضغط على زر حفظ

سيتم حفظ الشهادة، ويمكن الضغط على طباعة الشهادة.

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بقلم منى سعيد