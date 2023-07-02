برلماني: يجب أن نحكي معاناتنا خلال حكم الإخوان لأولادنا

قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه يجب أن نحافظ على نعمة الوطن التي لا تضاهيها أية نعمة، مشيراً إلى أنَّ الحياة أغلى ما يكون و«كل من ضحى بحياته من المصريين سواء المواطنين قيادات الجيش والشرطة لأجل أن يحيا الجميع آمنين ونحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة من أعظم وأنبل الثورات وهي ثورة 30 يونيو».

الخولي: علينا أن نقص ما حدث من جماعة الإخوان للأجيال القادمة

وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنَّه علينا أن نقص ما حدث من جماعة الإخوان وننقل الحقيقة من جيل إلى آخر ممن عاصروا الأحداث، قائلاً «بدأت أبعد عن جيل الشباب ولكن علينا دور ومن عاصر الأحداث صار الآن في مرحلة عمرية مختلفة».

وتابع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «علينا واجب أن نحكي ونروي ما عانيناه خلال حكم الإخوان.. وشاهدناه ومرت علينا لحظات مصر فيها كانت رايحة خلاص إلى طريق الفتنة المستمرة والاقتتال الداخلي وكانوا سيمارسوا فاشية بأن من يعارضهم كانوا سيكفروه وهذا هو الأمر الأخطر».