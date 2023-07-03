في نقاط.. إنجازات التعليم العالي بقطاع الجامعات الأهلية بعد 30 يونيو

حظي التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات خلال الـ 10 سنوات الماضية في الفترة من 2014 وحتى الفترة الحالية اهتمام ودعم القيادة السياسية، وهو ما أدى ذلك إلى تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعي بمصر.

الجامعات الأهلية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية حجم التطور الذي شهده قطاع التعليم الجامعي المصري بمختلف المجالات والتي منها إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم تجربة تعليمية فريدة.

- منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- عقد شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة وطرح برامج دراسية بشهادات مزدوجة.

- تحهيز معامل وورش الجامعات بأحدث الوسائط التكنولوجية.

- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.

- إنشاء 4 جامعات أهلية «الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة».

- إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة «بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية».

- جامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح.