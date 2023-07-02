رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: 30 يونيو انتفاضة حقيقية للشعب المصري  

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن ثورة 30 يونيو انتفض فيها الشعب للقضاء على حكم القلة المتأسلمة، وأن يحكم الشعب أحد أبنائه الذين ضحوا بالغالي والنفيس، مؤكدا أن الحوار الوطني نتيجة لثورة 30 يونيو؛ لأنه حرك المياه الراكدة وأدلى الجميع بدلوه في الحياة السياسية وناقشوا كافة القضايا.

نبض الشعب المصري

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن جميع نبض الشعب المصرى في كل مكان يناقش، ونتيجة مناقشة هذه القضايا ومخرجاتها ترفع للرئيس السيسي ليتم تنفيذها طالما عليها إجماع.

تراكمات ثقافية وديمقراطية

وأوضح أنه لا توجد خطوط حمراء بالحوار الوطني ولا إقصاء لأي رأي خلال الجلسات، والجميع شارك وأدلى بأفكاره وما يتم التوافق عليه يرفع للرئيس، موضحا أن الحوار يدار بطريقة ديمقراطية وهو نتيجة مجهود وتراكمات ثقافية وديمقراطية حدثت في السنوات السابقة منذ تولي الرئيس السيسي.