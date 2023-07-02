تفاصيل أول أيام امتحانات التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات التعليم المدمج بإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد.

انطلاق امتحانات التعليم المدمج اليوم بالوادي الجديد

وقال الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد، في بيان، إنه جرى اليوم الأحد انطلاق امتحانات التعلم المدمج، بإشراف الدكتور محمود محارب، مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة والدكتور هاني عيد نائب مدير المركز والدكتور خلف بدوي العفدري رئيس الكنترول والدكتور أحمد الصغير رئيس لجنة الامتحانات.

100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات التعليم المدمج بالوادي الجديد

وأوضح مدير مركز التعليم المدمج بالوادي الجديد، إنه تقدم للامتحان (100) طالب وطالبة يمثلون برنامج كلية التجارة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة عين شمس، مضيفاً أن امتحانات التعليم المدمج موزعين على لجنتين، الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء الخارجة وباريس، والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة.