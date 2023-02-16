33 ألف طالب وطالبة أنهوا امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2023، والتي بدأت 29 يناير الماضي، وأداها ما يقرب من 33 ألف طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءً، ولم يتم رصد أية معوقات وسط توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان، أن الامتحانات وُضعت وفقا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، ومواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

التحول من التعليم المفتوح إلى المدمج

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، كأحد المسارات التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، والتوسع في تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، استمرار عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيا، وسيتم إعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

تصحيح الامتحانات إلكترونيًا

وأضاف مدير مركز التعليم المدمج، أنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من يوم 25 فبراير الجاري، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي «بكالوريوس التجارة، وبكالوريوس التربية-الطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات اللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية».