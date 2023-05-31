مخالفات مرورية في حالة السير البطيء.. تعرف عليها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة للجميع، بما فيهم قائدي السيارات، والركاب، وكذلك المارة، لذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، إلا وتعرض صاحبها لغرامات مرورية، ومن بينها ما يتعلق بالسرعة.

مخالفات مرورية أيضًا في حالة السير ببطء

الكثير من قائدي السيارات على دراية بأن تجاوز السرعة عليه مخالفات وغرامات مرورية، على حسب نوع المخالفة والتجاوز، ولكن يجهل بعضهم أن هناك مخالفة مرورية أيضًا في حالة السير ببطء على الطريق، ولكن إذا تحقق بعض الشروط.

غرامة لا تقل عن 100 جنيه

نصت المادة رقم «74 مكررًا» من قانون المرور، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وفي المادة رقم «74 مكررًا / 1» نص قانون المرور على غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، لكل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.