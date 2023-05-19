5 مخالفات مرورية عقوبتها سحب رخصة القيادة لمدة عام.. احذرها

يضمن قانون المرور الحفاظ على سلامة قائدي السيارات والركاب وكذلك المارة على الطرق، ولذلك نص على عددا من المخالفات المرورية التي لا يجوز ارتكابها، حتى لا يتعرض صاحبها إلى غرامة أو مخالفة مرورية، منها سحب رخصة القيادة لمدة يتم تحديدها على حسب نوع المخالفة.

ونص قانون المرور في مادة رقم «72 مكررًا» على عددا من المخالفات المرورية التي يتم سحب رخصة القيادة فيها لمدة قد تصل إلى سنة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص.

نصوص قانون المرور

وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية، يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن عام، وفقا لقانون المرور:

- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

مخالفات مرورية

- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

- قيادة أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات» والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.

- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.