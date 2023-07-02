نيكول سابا تحيي حفلا في شاطئ بالعلمين الجديدة.. والجمهور يتفاعل معها

في ختام سهرات عيد الأضحى المبارك، أحييت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا جماهيريًا في أحد شواطئ العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من السياح العرب من مختلف الجنسيات.

حضرت الفنانة نيكول بكامل أناقتها، بصحبة مدير أعمالها ياسر الحريري، وفور صعودها على المسرح تفاعل الجمهور مع أغانيها المختلفة، بينها أغنيتها الجديدة «فيلينج كول»، وصفق لها الجمهور طوال الحفل.

الفنانة نيكول سابا: مصر دايمًا بتجمعنا

وحرصت الفنانة اللبنانية، على توجيه تحية خاصة للجمهور من مختلف الجنسيات العربية، خلال الحفل، معلقة: «دايمًا مصر بتجمعنا، وإحنا النهاردة معاكم في مدينة العلمين العالمية».

أغنية «فيلنج كول»

وفاجأت نيكول، جمهورها بغنائها لأغنيتها الجديدة «فيلنج كول»، التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وقدمتها مرتين تلبية لرغبات الجمهور، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، وإخراج إيلي فهد، وظهر النجم يوسف الخال زوج نيكول سابا، كضيف شرف في كليب الأغنية الرسمي.