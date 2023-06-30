نيكول سابا تروج لحفلها في الساحل الشمالي

روجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي رابع أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالي.

ونشرت نيكول سابا مجموعة صور وعلقت عليها قائلة: «اراكم غدا في الساحل الشمالي ستكون ليلة نار».

أغنية فيلينج كوول

وكانت آخر أعمال نيكول سابا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة فيلينج كوول أو Feeling cool والتي صورتها ببيروت مع المخرج ايلي فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023، والأغنية من كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وتوزيع أماديو.